5 erreurs à éviter lors d'installation de pneus

Changer un pneu n'est pas amusant pour le commun des mortels, car cela n’est pas une tâche facile, et ce n’est pas tout le monde qui sait comment faire l’installation de façon adéquate. Cependant, les erreurs courantes commises lors du changement de pneu peuvent être évitées. Voici les 5 erreurs à éviter lors de l’installation de pneus.

Erreur #1 : Placer le cric au mauvais endroit lors du changement de pneu

Il est particulièrement important de placer le cric dans un endroit sûr. Le cric ne peut pas être placé n'importe où sous la voiture. Certaines voitures ont un endroit désigné sur le dessous pour le cric. Il y a une dépression, une rainure ou un trou près du passage de roue pour le cric. S'il n'y en a pas, alors le cric doit aller sur le cadre. Vous pouvez le sentir et le voir si vous vous allongez sur le sol et regardez. Soulevez lentement le cric jusqu'à ce que vous sentiez qu'il supporte le poids de la voiture, assurez-vous que rien ne se plie, puis continuez.

Erreur #2 : Monter la voiture trop tôt avant l’installation de pneu

Avant même d'ouvrir le coffre, mettez le frein d'urgence. Une fois que vous avez placé le cric et commencé à soulever la voiture, desserrez les écrous de roue du pneu à remplacer. Desserrer les écrous avant de soulever la voiture facilitera leur retrait. Si la roue ne touche pas le sol, elle tournera lorsque vous tenterez de les détacher, ce qui rendra impossible leur retrait.

Erreur #3 : Faire l’installation d’un pneu sur une pente

Assurez-vous que la voiture est sur une surface plane et de niveau avant d'essayer de changer le pneu. Vous ne voulez pas soulever la voiture sur une pente d'aucune sorte. Être sur une surface inégale est également dangereux. La voiture devient instable et peut tomber facilement lorsqu'elle est à un angle étrange.

Erreur #4 : Laisser les écrous lousses après l’installation d’un pneu

Après avoir changé le pneu et abaissé la voiture, assurez-vous que les écrous sont bien serrés. Montez le pneu et serrez à la main les écrous en suivant un motif d’étoile afin qu'ils soient uniformément posés et qu’ils puissent supporter la voiture. Abaissez la voiture et utilisez la clé pour les serrer complètement, encore une fois en suivant un motif d’étoile. Laisser les écrous desserrés garantira que la roue se détachera et cela mettra votre sécurité à risque.

Erreur #5 : Conduire sur la roue de secours après son installation

Une fois que vous avez fait l’installation de la roue de secours, et que vous êtes de retour sur la route, rendez-vous dans un garage qui fait la vente et l’installation de pneus et obtenez-en un nouveau. La roue de secours n'est pas destinée à être utilisée à long terme, mais bien pour vous permettre de vous rendre au garage le plus près pour un remplacement de pneu.

Souvent, la façon la plus sécuritaire de faire l’installation d’un pneu est de confier cette tâche à des professionnels. Si vous hésitez à faire l’installation d’un pneu vous-même, contactez un service routier en cas d’urgence, ou rendez-vous au garage le plus près.