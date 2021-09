Inauguration des sentier de plein air de Saint-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois profite des dernières belles journées de l’été pour inaugurer ses sentiers de plein air le 12 septembre prochain. Vous êtes donc invités à venir découvrir les partenaires du projet, ainsi que les 18 km de sentiers à compter de midi!

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir cette nouvelle infrastructure de sentiers en accès libre à nos citoyens, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Les sentiers sont pris d’assaut depuis janvier dernier et répondent à des demandes citoyennes soulevées à maintes reprises lors de nos consultations publiques de bonifier l’offre en loisirs et de valoriser nos sites et installations actuelles. C’est avec grand plaisir que je dévoilerai les partenaires du projet. »

Des activités dès midi!

Les sentiers de plein air ont été aménagés par la Coop Tsuga grâce à une subvention du Fonds de développement des territoires, dans le cadre de la Politique de la ruralité de la MRC de Matawinie, dans la pinède et la forêt du chemin de la Pointe-à-Roméo où se trouve la zone de captation de l’eau potable de la municipalité. L’idée était de protéger le site tout en offrant des sentiers de plein air aux Féliciens. C’est donc 18 km de sentiers de ski de fond, vélo de montagne, fatbike, raquette et randonnée pédestre que nous vous invitons à découvrir. Les activités de découvertes seront précédées d’une inauguration officielle à 13 h afin de dévoiler les partenaires du projet.

Nous vous invitons à découvrir la boucle d’initiation de vélo de montagne et ses modules techniques, ainsi que les nombreux kilomètres de sentiers.

Au programme, visites des sentiers de randonnée avec Yvan Perreault, Formateur en comestible sauvage nordique afin de découvrir la flore et les produits comestibles non ligneux du site. Deux groupes sont prévus. Départ à 13 h et à 15 h. Prévoyez votre habillement en fonction de la température!

Benny&Co., la plus grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise fondée dans notre région il y a 60 ans, réserve une surprise aux participants lors de l’inauguration des sentiers! Plus de détails suivront.

Mesures sanitaires et inscriptions

Afin s’assurer du respect des consignes sanitaires en vigueur, l’ensemble des activités sont prévus en groupe à l’extérieur, l’inscription est obligatoire et les places sont limitées. Les inscriptions sont gratuites et réservées aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois.

En ligne : www.sport-plus-online.com

1 – Sélectionnez le portail citoyen

2 – Sélectionnez Municipalité de Saint-Félix-de-Valois

3 – Connectez-vous à votre compte ou créez-vous un compte d’utilisateur

4 – Choisissez l’option Programme d’activités de loisir

5 – Puis ajoutez au panier l’activité Randonnée commentée selon votre préférence et la plage horaire.

450 889-5589 poste 7717 ou à [email protected]