Experiencia de retour pour une 5e édition!

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer la tenue de la 5e édition de sa soirée-bénéfice Experiencia! L’événement, présenté par Desjardins, Le Local traiteur et Tomahawk communication, se tiendra le samedi 16 octobre prochain en formule hybride afin de respecter les règles sanitaires en vigueur. À moins de 40 jours de l’événement, il nous fait plaisir de relancer la vente de forfait, et ce, avec comme objectif d’amasser des fonds pour la santé de la population du nord de Lanaudière.

Pour une deuxième année dans ce contexte particulier, la fondation propose une expérience hybride incluant un menu gourmand, un talk-show enlevant diffusé sur le Web et plusieurs éléments-surprises. En guise de nouveauté, un événement VIP, respectant les consignes sanitaires, s’organise également dans un lieu gardé secret pour l’instant. C’est donc une soirée différente, mais toute aussi divertissante qui vous attend!

Tout comme l’an dernier, un repas sera livré au domicile des participants, ils auront accès à un talk-show amélioré, animé pour une deuxième année consécutive par l’excellent animateur et comédien, Pierre Brassard ainsi qu’à un encan en ligne. Cette année, on tente de personnaliser au maximum l’expérience du participant entre autres par des propositions de chanson qui seront interprétées par trois merveilleux artistes que nous dévoilerons seulement lors du talk-show!

« Pour cette 5e édition d’Experiencia, nous vous offrons une formule adaptée au contexte actuel tout en gardant l’essence même de notre événement-bénéfice tant apprécié! Nous invitons les gens à bonifier leur expérience en l’adaptant selon leur volonté, notamment au niveau du décor et de leur tenue vestimentaire. L’idée est de créer sa propre expérience avec l’aide de la fondation, soit en couple ou encore en groupe de 10 personnes et moins évidemment ! », amène Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Se divertir pour la cause!

C’est connu, le plaisir est un bienfait pour la santé. Comme la mission de la fondation est de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière, il va sans dire que cet événement cadre tout à fait avec les bases mêmes de la fondation.

Les représentants des partenaires majeurs, soit Desjardins, Le Local traiteur et Tomahawk communication, sont unanimes : « Experiencia, c’est une façon festive de faire une différence, un geste généreux qui nous permet d’améliorer les soins et services chez nous! Il nous fait plaisir de nous impliquer encore cette année à titre de partenaires majeurs et de soutenir la fondation dans sa mission. »

La fondation tient à remercier tous les partenaires, participants et donateurs qui sont déjà engagés dans cette belle aventure. Pour de plus amples informations, pour commander un forfait ou pour faire un don, visitez le site www.experiencia.ca.