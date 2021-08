L’ASEPL dévoile sa programmation pour l’automne

L’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) invite les personnes vivant avec la sclérose en plaques et leurs proches à participer aux activités organisées cet automne.

Parmi les événements, l’organisation lance une nouveauté, soit le petit café de l’ASEPL. « Venez bavarder tout en lisant le journal et en prenant un bon café avec des toasts-confiture et ce, gratuitement », indique-t-on par communiqué.

Voici sinon ce qui est réservé cet automne :

Joyeux dîners Terrebonne : Mardis, 7 septembre et 2 novembre

Joyeux dîners Joliette : Mardis, 5 octobre et 7 décembre

Cafés-rencontres Joliette : Mercredis, 22 septembre et 24 novembre

Conférence gratuite dans le cadre de la semaine des aidants naturels. « De la résistance au changement au lâcher prise », donnée par Lyne Turgeon, formatrice : Samedi 6 novembre 2021

Spectacle André-Philippe Gagnon « Monsieur tout le monde » : Samedi 15 janvier

Il est possible de participer à toutes les activités sans égard au lieu de résidence. Pour plus d’informations et pour s’inscrire : 450 753-5545 MRC du Nord / 438 494-9900 MRC du Sud

Rappelons que l’Association sclérose en plaques de Lanaudière contribue à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi que celles de leurs proches. Dans la région de Lanaudière, près de 700 personnes vivent avec la sclérose en plaques.