Des épreuves physique pour amasser des fonds pour Leucan

La 6e édition du Défi des Tout-Puissants Leucan, présenté par la Financière Fairstone, aura lieu du 16 septembre au 20 octobre 2021. Où qu’ils soient au Québec, les gens sont invités à former une équipe de cinq et à relever chaque semaine une nouvelle épreuve créée par des entraîneurs professionnels.

Initié en 2016, le Défi des Tout-Puissants Leucan consistait en des épreuves de tirs de poids lourds au profit de Leucan Montérégie. En 2020, l’événement est devenu virtuel, permettant à des participants de partout au Québec de se dépasser pour les enfants de Leucan.

Cette année, afin d’assurer la tenue de l’événement peu importe l’évolution de la situation sanitaire, Leucan lance à nouveau le Défi des Tout-Puissants Leucan virtuel.

Chaque semaine, les participants reçoivent par courriel une épreuve et se filment en train de la réaliser. Ils peuvent s’attendre à des épreuves de répétition, de course, de force mentale et de force physique. Chaque épreuve est adaptée à tous les âges et tous les niveaux de forme physique.

Ils envoient ensuite leur vidéo à l’équipe de Leucan, qui comptabilisera les points afin que tous puissent vivre une saine compétition.

Les équipes doivent amasser un minimum de 1 000 $ en dons pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. Le Défi se conclura par un rassemblement virtuel le 28 octobre pour célébrer le dépassement et l’engagement des participants. Des prix et médailles seront alors remis aux équipes gagnantes.

Pour s’inscrire : defidestoutpuissants.ca