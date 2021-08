100 kilomètres pour Joyce et sa famille

Un groupe de six coureurs ont lancé l’initiative « 100 km pour Joyce et sa famille » dans le but d’amasser des fonds. L’événement aura lieu le 28 août prochain.

Le groupe, formé de Mylène Gagnon, François Racine, Jean-Philippe Sénéchal, Charles Gélinas, Frédéric Houle, et Benoit Bisaillon, s’est lancé le défi de courir 100 km sur le chemin forestier séparant la pourvoirie Mekoos de la communauté Atikamekw de Manawan. La totalité du montant amassé sera versé à la famille de Joyce Echaquan.

Le départ est prévu pour 6h00 et l’arrivée se fera vers 16h00 au poste de police de Manawan, au 10, Rue Otapi.

En plus des coureurs, le Chef Paul-Émile Ottawa sera présent sur place. Suivant l’arrivée des coureurs à Manawan, une activité d’accueil aura lieu.