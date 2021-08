Un 5e anniversaire pour la fondation À deux pas de la réussite

À quelques semaines de la rentrée scolaire, la fondation À deux pas de la réussite célèbre déjà sa 5e année d’existence et continue de connaître une exceptionnelle croissance dans la région de Lanaudière.

À ce jour, l’organisme a fourni tout le matériel scolaire nécessaire à des centaines d’enfants du primaire moins nantis, en plus d’offrir un service gratuit de tutorat aux jeunes éprouvant des difficultés scolaires. Depuis 2016, la fondation a amassé plus de 250 000 $ en dons et a aidé plus de 600 jeunes.

Aujourd’hui âgé de 24 ans, Alex Gagné, mentor pour le développement de plusieurs projets entrepreneuriaux menés par des jeunes, ne cache pas son enthousiasme de réaliser tout le chemin parcouru par la fondation lancée alors qu'il venait de célébrer ses 18 ans.

« Tout jeune, j’ai réalisé que certains jeunes vivaient des situations bien différentes de la mienne et, par conséquent, n’avaient pas accès à tout leur matériel scolaire ou étaient confrontés à des difficultés scolaires. Ça ne faisait aucun sens », raconte-t-il.

Fonctionnement

L’organisme compte 16 bénévoles qui, chaque année, utilisent les dons recueillis pour acheter tout ce que contiennent les listes de matériel obligatoire. Les jeunes qui le souhaitent peuvent aussi être suivis par un tuteur bénévole afin d’améliorer leurs résultats scolaires et les motiver à poursuivre leur cheminement.

La fondation À deux pas de la réussite amasse des fonds annuellement par l’événementiel avec l’organisation de la Coupe Momentum, son initiative créative « L’École des fans de la réussite » et son cocktail de financement annuel, un événement couru dans Lanaudière. L’organisme recueille en plus les dons sur sa page Web au cours de l’année.

« Il est certain que nous souhaitons nous développer à l’extérieur de la région de Lanaudière afin de permettre à tous les enfants d’avoir le matériel scolaire adéquat et l’encadrement pédagogique pour favoriser leur réussite », lance Alex Gagné.

La fondation se retrouve aujourd’hui au sein de 12 écoles de la région et célèbre avec fierté son partenariat avec des tuteurs du Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption, de l'Académie Antoine-Manseau et de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

La fondation peut finalement compter sur un solide conseil d’administration composé d’Élisabeth de Larochellière, Raphael Leblanc, Gabrielle Giroux, Méliza Boisjoly Villeneuve, Claudie Poliquin, Sandrine Cormier, Jasmine Champeau, Marguerite Goulet, Sophie Moisan, Valérie Parr, Amanda Tadeo, Yamine Bennhaila et de nombreux partenaires corporatifs.