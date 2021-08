Le CRAPO ne renouvelle pas son bail avec la municipalité de Saint-Jean-de-Matha

Le conseil d’administration du Centre régional du patrimoine oral (CRAPO) de Lanaudière a pris la décision de ne pas renouveler son bail de location de Saint-Jean-de-Matha devant une impossibilité de payer le loyer demandé par la municipalité.

Comme l’explique le CRAPO par communiqué, le loyer et les conditions imposées par la municipalité ne permettaient pas à l’organisme d’envisager un avenir viable dans cet édifice. « Le partenariat souhaité depuis des années avec la municipalité n’a pu se concrétiser et le conseil d’administration n’a pas reçu un accueil favorable pour établir un dialogue constructif avec le conseil municipal », ajoute-t-on.

La municipalité de Saint-Jean-de-Matha a plutôt choisi de s’investir dans un partenariat avec l’organisation « Festi-Trad ».

Une situation temporaire

Depuis le 1er août, le CRAPO n’a donc plus pignon sur rue, mais tient à rassurer sa clientèle et ses partenaires que la situation n’est que temporaire.

Relocalisé dans un autre édifice depuis l’incendie du presbytère en mai 2019, le CRAPO ne retournera pas non plus dans ce lieu après les rénovations, maintenant propriété de la municipalité.

Un usage occasionnel du presbytère, facturé à la pièce, avait été proposé au CRAPO, mais ne convenait tout simplement à l’organisme qui organise plusieurs activités par semaine.

« L’équipe du CRAPO travaille présentement très fort en vue de sa relocalisation définitive et devrait être en mesure d’annoncer de bonnes nouvelles quelque part en automne. Pour les prochains mois, l’organisme sera joignable par téléphone, courriel et via sa page Facebook », précise-t-on.

Visionner les œuvres

Il est toujours possible de regarder la web-série Quand le trad s’invente, comprenant 12 concerts diffusés gratuitement chaque dernier mardi du mois sur la page Facebook de l’organisme.

Dans les derniers mois, le CRAPO a également coproduit les documentaires « Excusez-là! » et « L’Autre bout du monde » du cinéaste André Gladu, qui seront présentés en première, le 20 août, au festival Les Percéides en Gaspésie. Un lancement lanaudois aura lieu à l’automne et sera annoncé sous peu.

Finalement, l’organisme tiendra une assemblée générale à l’automne dont la date est encore à déterminer et une invitation sera envoyée à ses membres.