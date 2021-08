Retour de la vente de paniers de légumes au profit de la Fondation pour la Santé

Remettre 20 000 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, voilà le défi que s’est donné le Groupe Connexion avec la 5e édition de sa campagne Ensemble, cultivons la santé! La campagne, caractérisée par la vente de paniers de légumes, se déroule présentement sur l’ensemble du territoire du nord de Lanaudière.

Chaque panier, vendu au prix de 20 $, est composé de produits maraîchers locaux provenant majoritairement de l’entreprise de production agricole Vegkiss, une filiale du Groupe Connexion.

Les paniers, dont 100 % des sommes amassées sont remises à la fondation, sont en vente au cultivonslasante.com et la cueillette se fera au siège social de l’entreprise. Pour chaque commande de 10 paniers et plus, la livraison sera gratuite.

« Avec Ensemble, cultivons la santé! nous voulons faire une différence dans notre communauté. Nous savons que les fonds amassés auront un impact majeur en matière de santé dans la région », témoigne Daniel Bérard, président du Groupe Connexion.

Rappelons que cette activité de financement s’inscrit dans le plan quinquennal du Groupe Connexion, qui s’est engagé à contribuer à la hauteur de 100 000 $ à la campagne.

« C’est bien connu, la santé, ça passe entre autres par de saines habitudes alimentaires dont une consommation suffisante de fruits et légumes. C’est pourquoi nous sommes enchantés par l’initiative du Groupe Connexion qui, en plus d’être profitable pour la fondation, véhicule une valeur qui est à la base de notre organisation », souligne Maude Malo, directrice générale de la fondation.