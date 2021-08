Le Marché public de Joliette célèbre la Semaine québécoise des marchés publics

Le Marché public de Joliette participe à la Semaine québécoise des marchés publics, lancée ce mercredi partout au Québec. Il se joint ainsi aux plus de 140 marchés publics du Québec pour célébrer l’achat local et les producteurs et transformateurs agroalimentaires d’ici.

« La semaine québécoise des marchés publics est une belle occasion d’aller à la découverte des entrepreneurs de chez nous. D’ailleurs, c’être le moment de l’année où nous sommes dans l’abondance alimentaire. Les champs regorgent de produits savoureux » mentionne Marianne Traversy Aubin, coordonnatrice de la Coopérative des producteurs du Marché public de Joliette.

C’est sous le thème « la créativité dans votre assiette », que se déroulera la 13e édition de la Semaine québécoise des marchés publics.

« Peu importe la recette, c’est au marché public que vous allez vous approvisionner pour vos repas, lance-t-on par communiqué. Laissez les producteurs et transformateur agroalimentaires vous parler de leurs produits et de la meilleure façon de les cuisiner! »

Pour l’occasion, les citoyens pourront échanger avec les producteurs et artisans locaux en plus de déguster des produits frais et savoureux. Le Marché public de Joliette est ouvert tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30.