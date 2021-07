La MRC de Joliette fait l’acquisition de deux fourgonnettes pour son service de transport adapté

La MRC de Joliette a récemment procédé à l’acquisition de deux fourgonnettes adaptées pour l’exploitation de son service de transport. Ces véhicules sont modifiés afin d’en permettre l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant.

Depuis mars 2020, la MRC de Joliette opère en régie une portion de sa desserte en transport adapté. Au lancement du projet, il avait été convenu de procéder à l’achat de six véhicules et par la suite augmenter la flotte annuellement, selon les besoins de la clientèle.

Le projet avait toutefois dû être reporté en raison de la pandémie. Avec le retour en force de la clientèle, il était devenu nécessaire pour la MRC de faire ces acquisitions afin de maintenir un haut niveau de service et pour répondre à la demande qui est continuellement en augmentation.

« Notre équipe du transport place l’usager au cœur de ses priorités. Ces véhicules supplémentaires nous permettent une alternative aux autobus dédiés à cette clientèle en période d’heure de pointe. Ainsi, elles permettront de diminuer le temps d’attente pour ces derniers, tout en permettant également l’ajout de deux véhicules pour l’ensemble de la clientèle », explique Alain Bellemare, préfet de la MRC.

Rappelons que l’horaire des réservations pour la clientèle admise aux transports adaptés est du lundi au vendredi de 6h à 20h ainsi que les samedis et dimanche de 8h à 18h. Il est nécessaire de réserver au plus tard la veille avant 15h pour les déplacements du mardi au vendredi et au plus tard le vendredi avant 15h pour les déplacements du samedi, dimanche et lundi.

Pour l’année 2019, c’est plus de 175 000 déplacements qui ont été effectués via la desserte régionale, 152 000 sur les circuits urbains, une moyenne de 77 500 en transport adapté et plus de 5 000 déplacements en milieu rural.