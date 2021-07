Les Lanaudois et l'alcool

Même si leurs habitudes de consommation sont tout à fait similaires à celles des Québécois en général au point qu’on peut les qualifier de consommateurs-baromètres, les Lanaudois se distinguent nettement en matière de conduite automobile selon une récente enquête d’Éduc’alcool.

« Dans Lanaudière, on est un véritable baromètre du Québec en matière de consommation d’alcool que ce soit en termes de pourcentage de consommateurs, de fréquence de consommation ou encore de quantité consommée. Mais les consommateurs d’alcool et de cannabis ont davantage tendance qu’ailleurs à mélanger les deux substances et on semble plus porté à se sentir en état d’immunité sur les routes. C’est un sujet de préoccupation qui devrait être partagé par les Lanaudois », explique Hubert Sacy, directeur général d’Éduc’alcool.

Habitudes de consommation

Un total de 60% des résidents de la région consomment une boisson alcoolisée une fois par semaine ou plus, ce qui représente exactement la moyenne québécoise.

Tout comme dans le reste de la province, ils sont 17% à estimer que leur consommation nuit à leur santé physique et 8% à estimer que leur consommation d’alcool nuit à leur vie sociale ou à leur vie familiale.

Certains y vont d’une consommation excessive avec 36% qui affirment avoir dépassé les limites recommandées une fois par mois ou plus souvent, tout comme la moyenne québécoise.

Alcool au volant

Les conducteurs de la région sont en revanche plus nombreux que la moyenne québécoise à avoir conduit après avoir consommé de l’alcool. Ce n’est pas moins de 44% d’entre eux qui répondent à cette affirmation contre 40% dans le reste de la province. Ils se rapprochent cependant de la moyenne québécoise pour conduite avec faculté affaiblies.

Ce qui est toutefois le plus frappant est que les Lanaudois sont bien moins nombreux à croire qu’il est probable de se faire intercepter par un barrage policier en matière d’alcool, soit 41% contre 48% au Québec.

Quant à la consommation de cannabis, les citoyens de Lanaudière ont moins tendance à mélanger alcool et cannabis. Un total de 22 % des habitants de la région consomment du cannabis et 23 % d’entre eux le mixe avec l’alcool.

Explication des résultats

Avec un minimum de 400 personnes sondées dans chaque région, pour un total de 7600 répondants, il reste que des facteurs peuvent influencer les résultats :