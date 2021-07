Les fondations se fissurent pour de nombreuses raisons, notamment des sols instables, un mauvais drainage et une décantation. Les fissures peuvent indiquer de graves problèmes structurels et d'autres peuvent être insignifiants. Aux Québec, les maisons de plusieurs régions sont construites sur des sols contenant une certaine teneur en argile, parmi celles-ci, plus de la moitié en subiront des dommages. Les sols à forte teneur en argile peuvent causer un mouvement saisonnier du sol de 40 à 60 millimètres. Ce mouvement du sol n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles les fondations se fissurent. Voyons plus en détails quelles sont les causes des fissures dans la fondation.

Quelles sont les causes des fissures dans la fondation ?

Les fondations se fissurent ou s'endommagent pour de nombreuses raisons. Voici une liste partielle des causes :

- Les racines des arbres : Les racines de certains arbres, dont les érables argentés, les peupliers et les saules pleureurs, peuvent provoquer des fissures aux murs de fondation. D’ailleurs, plusieurs municipalités interdisent de planter ces essences d’arbres.

- L’argile : Dans les sols à haute teneur en argile, le soulèvement du sol peut fissurer les fondations.

- Problèmes de drainage : Un mauvais drainage près des fondations d'une maison est en fait l'une des causes les plus courantes de fissures et de dommages dans les fondations. Pour cette raison, il est recommandé d’installer un drain français pour éloigner l’eau de la fondation.

- Fuites de plomberie : Lorsque des fuites de plomberie se produisent, que ce soient des conduites d'eau ou des conduites d'égout et que l'humidité migre autour ou sous une fondation, des fissures peuvent se produire. Si la fuite dure depuis longtemps, les dommages peuvent être encore plus importants.

- Mauvais compactage du sol : Si le sol n'a pas été correctement compacté avant de creuser les semelles, la fondation peut tomber un peu et se fissurer. Les sols ne supportent essentiellement pas le poids de la fondation et de la maison.

Quand les fissures dans les fondations sont-elles graves ?

La gravité d'une fissure dépend de l'emplacement, de la taille et du nombre de fissures, ainsi que du fait que la maison présente d'autres signes de problèmes structurels. Un grand nombre de maisons ont des fissures dans leurs fondations et plus une maison vieillit, plus il y a de chances que des fissures apparaissent.

Les fondations fissurées peuvent entraîner des problèmes de charpente, des problèmes de toit, des problèmes de portes et de fenêtres et même des fuites dans les murs du sous-sol. La correction des problèmes de fondation et de structure peut être très coûteuse et parfois des fissures dans les fondations seront un signe avant-coureur d'autres problèmes structurels dans une maison.

Dans les zones à sols expansifs (sols de type argileux), le mouvement du sol et des fondations est généralement plus important que dans les autres zones. Dans les zones à teneur extrême en argile, certaines fondations se déplaceront de haut en bas jusqu'à un pouce ou deux pouces selon la saison; causant généralement des fissures dans les fondations.