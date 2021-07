Savoir identifier un dermeste du lard

Si vous êtes déjà allé dans votre cuisine et avez ouvert votre garde-manger et vu de petits coléoptères brun-noir en train de pique-niquer, vous savez ce que c'est que d'avoir des dermestes du lard dans votre maison. Contrairement à certains insectes qui peuvent envahir votre maison, les dermestes du lard sont visibles car ils ont tendance à voyager en groupe et n'essaient pas de se cacher. Voici tout ce que vous vouliez savoir pour identifier le dermeste du lard.

Comment identifier les dermestes du lard ?

Lorsque vous avez affaire à la lutte antiparasitaire, la première étape consiste à identifier le ravageur qui a envahi votre garde-manger. Le fait de savoir à quel type d’insecte vous êtes confronté vous permet de savoir quelles techniques ou quels produits seront utiles pour y faire face.

Les dermestes du lard tirent leur nom de leurs préférences alimentaires, soit la viande, la peau et autres sources de protéines. Ils sont de petite taille, de 6 à 9 mm avec un corps allongé et plat. Recherchez la bande brune autour de la section médiane de leur corps noir. C’est la principale caractéristique d’identification d’un dermeste du lard.

Bien sûr, ces coléoptères ont six pattes comme tous les insectes et deux antennes articulées. La bande brune présente généralement des taches jaunes ou noires, et de minuscules poils densément tassés recouvrent son estomac.

Les larves du dermeste du lard n'ont pas encore la forme caractéristique du coléoptère, et ressemblent davantage à une punaise, sauf que les bandes sur son corps sont rayées de brun et de noir. Comme l'estomac du dermeste adulte, les larves ont de courts poils jaunâtres sur le corps.

Pourquoi les dermestes du lard sont-ils dans ma maison ?

Les dermestes du lard et leurs larves ont faim. Ils sont omnivores, et ils mangeront n'importe quoi. Aliments stockés tels que céréales, biscuits, pain, nourriture sèche pour animaux de compagnie, viande et charcuterie, fibres de tapis, vêtements, et carcasses d'autres insectes.

Si vous avez eu un autre problème d'infestation de ravageurs, comme des punaises ou des fourmis, ou des rongeurs tels que des souris, et qu'il y a des carcasses dans votre grenier ou vos murs, alors les dermestes du lard vont aimer votre maison.

Les dermestes du lard peuvent percer le bois et les cloisons sèches pour atteindre votre nourriture, donc non seulement ils sont insalubres, mais ils sont également destructeurs. Ils peuvent même percer les cannes de conserve!

Signes de dermestes du lard dans votre maison

En plus de voir les insectes ou leurs larves eux-mêmes, d'autres signes d'infestation de dermeste du lard comprennent :

Des trous percés dans vos boîtes, boîtes de conserve, sacs de nourriture pour animaux de compagnie ou autres récipients de stockage de nourriture;

Des larves enfouies dans un melon, des pommes de terre, des oignons ou une autre source de nourriture;

Peaux de la mue des dermestes du lard;

De la nourriture renversée ou dispersée.

Contactez un service d’extermination parasitaire

Les dermestes du lard peuvent être difficiles à éliminer, simplement parce qu'ils sont si persistants. Un service d’extermination parasitaire a une boîte à outils pleine de stratégies pour s’assurer que les ravageurs disparaissent et ne reviennent pas.