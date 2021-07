Comment bien nettoyer les électroménagers usagés

Alors que de belles armoires, de jolies couleurs de peinture et un décor élégant créent une superbe cuisine, les électroménagers crasseux et sales, qu’ils soient neufs ou usagés, peuvent gâcher l'ambiance. Heureusement, avoir des appareils propres ne demande qu'un peu de travail et un peu de savoir-faire.

Le nettoyage des appareils électroménagers peut sembler une longue tâche, mais avec quelques trucs et astuces sur la façon de nettoyer les appareils électroménagers usagés, vos appareils seront impeccables en un rien de temps. Voici comment nettoyer les électroménagers usagés.

Comment nettoyer un réfrigérateur usagé

Un réfrigérateur propre peut changer votre cuisine de plusieurs façons. En plus d'être beau, un réfrigérateur propre peut débarrasser votre maison des odeurs, des aliments périmés et de l'encombrement inesthétique. Voici comment nettoyer un réfrigérateur en toute simplicité :

Mélangez des parts égales d'eau et de vinaigre dans un pulvérisateur.

Vaporisez, laissez agir quelques minutes, puis essuyez.

En plus du nettoyage de routine, offrez de temps en temps un bon nettoyage en profondeur à votre réfrigérateur. Retirez les tiroirs et les étagères pour nettoyer toutes les surfaces cachées et nettoyez le joint de la porte.

Comment nettoyer un lave-vaisselle usagé

Ce n'est pas parce que le travail d'un lave-vaisselle est de nettoyer qu'il n'a jamais besoin d'un nettoyage lui-même. En fait, vous devriez nettoyer votre lave-vaisselle aussi souvent que votre douche ou votre évier. Pour empêcher les odeurs nauséabondes de persister et pour vous protéger contre l'accumulation de saleté, suivez ces quelques étapes faciles pour nettoyer un lave-vaisselle usagé :

Remplissez une tasse allant au lave-vaisselle avec du vinaigre.

Placez la tasse sur le panier supérieur du lave-vaisselle vide.

Faites fonctionner le lave-vaisselle sur le cycle le plus chaud et le plus long. Cela désinfectera et détachera les résidus de nourriture et de savon.

Pour un nettoyage intensif du lave-vaisselle, nettoyez également le dessus et les côtés de la porte, retirez tous les accessoires et pièces amovibles et nettoyez-les bien. Utilisez une brosse à dents souple pour nettoyer les gicleurs et retirez tous les débris qui y sont incrustés. Enfin, éliminez les dépôts d'eau dure en utilisant la méthode de nettoyage au vinaigre ci-dessus, mais remplacez le vinaigre par du jus de citron.

Comment nettoyer une machine à laver usagée

Essuyez régulièrement l'extérieur de votre laveuse et nettoyez l'intérieur en profondeur tous les six mois. Sachez que ce nettoyage semestriel peut être assez facile : il ne comprend que trois étapes et la machine à laver fait une grande partie du travail.