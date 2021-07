Une deuxième année pour le concours Félix en fleur

Le concours d’embellissement de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, Félix en fleur, revient pour une deuxième édition cette année avec deux nouvelles catégories.

« Nous avons beaucoup aimé l’engouement de la première édition et nous souhaitions donner la chance aux personnes en appartement ou alors à ceux qui débutent leurs aménagements. Pour stimuler l’embellissement de notre communauté et reconnaître l’effort de ceux qui partent de plus loin, nous avons ajouté les catégorie Balcon & jardinière et Meilleure amélioration », explique Audrey Boisjoly, mairesse de la municipalité.

Comment participer?

Il suffit de soumettre une photo prise en 2021 de bonne résolution (minimum 72 dpi, minimum 300ko) de son aménagement de façade ou en fonction de la catégorie, visible de la rue, d’ici le 20 août à midi à l’adresse [email protected] avec le formulaire d’inscription complété. Les photos reçues par d’autres moyens et sans formulaire complété ne seront pas considérées.

Notez que pour la catégorie Meilleure amélioration, une photo supplémentaire d’avant-projet est nécessaire.

Le concours s’adresse seulement aux citoyens en zone résidentielle ou commerciale de Saint Félix-de-Valois et l’on peut seulement inscrire une adresse à la fois. Les gagnants de l’édition précédente doivent aussi attendre deux ans avant d’être éligibles à nouveau.

Les photos seront ensuite publiées dans l’album Félix en fleur 2021 sur la page Facebook de la municipalité. La population aura jusqu’au lundi 3 septembre midi pour voter. Une réaction positive égal un vote (j’aime, woah!, j’adore, rire, solidaire).

Les catégories et prix

Il n’y aura pas moins de cinq prix en jeu pour cette édition, qui seront donné en fonction de l’effet d’ensemble, la qualité de l’aménagement et la diversité des essences:

Meilleur aménagement résidentiel – attribué au plus bel aménagement de résidence

Meilleur aménagement commercial – attribué au plus bel aménagement de commerce

Balcon & jardinière – attribué au plus bel aménagement de balcon ou de jardinière

Meilleure amélioration – attribué à la plus belle amélioration d’aménagement

Prix du public – aménagement qui reçoit le plus de réactions positives au 1er septembre midi.

Pour toutes les catégories, un certificat-cadeau d’une valeur de 300$ à la Jardinière du Nord sera remis. Un participant ne pourra gagner plus d’un prix.

Pour l’occasion, le jury, qui se réunira à la fin août afin de dévoiler les gagnants lors de la Rentrée Félicienne, est composé des membres du comité communications, loisirs et culture de la municipalité, soit :

Audrey Boisjoly, mairesse

Maryse Gouger, conseillère

Denis Renaud, conseiller

Olivier Vachon, directeur du Service des loisirs, de la culture et à la vie communautaire

Mathieu Voghel Robert, directeur des communications

Marine Revol, directrice générale adjointe qui possède une vaste expérience en horticulture.

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne au st-felix-de-valois.com/concoursfelixenfleur/