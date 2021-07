Avant d’embaucher un paysagiste pour réaliser votre aménagement paysager, il est nécessaire de bien planifier votre projet. De l'identification de vos besoins à la conception de votre jardin, toutes ces étapes sont nécessaires à la réalisation de votre projet d'aménagement paysager et sont de la plus haute importance. Il y a quelques points à considérer avant de vous lancer dans votre prochain projet d'aménagement paysager. Voici les bonnes questions à se poser avant de faire appel à un paysagiste.

À quoi ressemble le jardin de vos rêves ?

Cette question peut paraître anodine, mais c'est l'une des choses les plus importantes à se poser si vous souhaitez investir dans un projet d'aménagement paysager, dans la mesure où il répond à vos attentes et ressemble beaucoup au jardin de vos rêves !

Pour ce faire, posez-vous les questions ci-dessous avant de faire le premier pas :

Quelle superficie faut-il pour votre projet d'aménagement paysager ?

Quels types d'éléments souhaitez-vous inclure dans votre jardin ?

De quels meubles aurez-vous besoin pour votre projet ?

Quelle exposition aimeriez-vous avoir pour une terrasse, une piscine ou une cuisine extérieure ?

Quel aspect esthétique aimeriez-vous donner à votre jardin ?

Du choix des plantes à l'emplacement en passant par le mobilier, tous ces petits détails font la différence la plus significative dans un jardin. Prenez le temps de réfléchir à toutes vos attentes avant de contacter un paysagiste.

Quelles sont vos inspirations ?

Il n'y a rien de mieux que de s'inspirer de magazines, de sites web ou de photos en ligne pour trouver de nouvelles idées. Comparez et découvrez plusieurs styles et sélectionnez vos préférences personnelles pour donner des idées à votre paysagiste.

Essayez de visualiser votre projet d'aménagement paysager le plus concrètement possible pour simplifier votre processus d'aménagement et de création de jardin. Un paysagiste pourra vous proposer des dessins et plans en 3D afin que vous puissiez visualiser concrètement votre projet avant sa conception. Il peut s'agir d'un aménagement paysager de petite cour ou d'un aménagement paysager somptueux avec une terrasse ou une cuisine extérieure. Le choix vous appartient, comme quel type de paysage vous voulez créer.

Quel est votre budget pour votre aménagement paysager ?

Pensez au budget que vous souhaitez consacrer à la création de votre jardin : aménagement paysager, plantes, plans d'eau, éclairage, matériaux, accès, mobilier, et plus encore.

Selon les inclusions et le choix de vos matériaux, le prix peut varier. Des paysagistes expérimentés peuvent se déplacer chez vous pour vous fournir des devis sur mesure, les plus fiables et réalistes possibles.

La réussite de votre projet d'aménagement paysager dépend beaucoup de votre choix d'un paysagiste. Choisissez des paysagistes expérimentés, fiables et professionnels qui font preuve de créativité et de passion pour créer un beau jardin, comme ceux des Paysagement Duguay. De nombreuses entreprises se spécialisent dans la réalisation de beaux paysages, mais vous devez choisir un paysagiste en fonction de votre budget et du type d'aménagement paysager que vous souhaitez.