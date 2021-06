Entretien d’un toit plat: 3 conseils

La toiture de la maison est souvent négligée. Pourtant, elle assure une fonction clé en nous protégeant du soleil et des intempéries. Si vous souhaitez rallonger sa durée de vie et faire des économies, vous devez l’entretenir correctement. Comment faut-il procéder? Voici 3 conseils que vous devez absolument suivre.

Inspecter régulièrement

Il est important d’inspecter la toiture au moins 2 fois dans l'année: au printemps et à l'automne. Si vous vous y connaissez un peu, vous pouvez procéder à l’inspection. Cependant, veuillez respecter les consignes de sécurité pour éviter une chute. Vous devez également vous équiper correctement avec des chaussures stables et antidérapantes, ainsi qu’un harnais. Une fois sur place, voici les éléments à vérifier:

Le drain ne doit pas être bouché par des débris comme des feuilles ou des branches. ​​​​​​​

​​​​​​​ Les graviers, les granules et les roches doivent être bien répartis sur toute la surface.

La toiture doit être uniforme. Il ne doit y avoir aucun morceau qui se décolle ni aucune section qui gondole. Et pour une toiture en élastomère, il ne doit y avoir aucun pli.

Les joints de solin doivent être intacts sinon vous risquez des problèmes d'infiltration d’eau.

Réparer les dommages

Avez-vous constaté des irrégularités au cours de l’inspection? Procédez aux réparations dans les meilleurs délais. Si vous tardez, le problème peut empirer et causer de grands dégâts sur toute la structure de votre maison: mur, plafond, plancher et même les meubles.

Même si vous vous êtes bien débrouillé pour l’inspection, le mieux serait de faire appel à un couvreur professionnel pour la remise en état. Ce dernier possède le savoir-faire et tous les équipements nécessaires pour mener à bien les travaux. Il saura évaluer l'état du toit et déterminer la cause du problème. Il vous proposera ensuite les meilleures solutions.

En outre, en embauchant un professionnel, vous évitez de vous exposer au danger. En effet, c’est une alternative intéressante si vous ne savez pas comment utiliser une échelle sécurisée avec garde corps ou si vous avez des problèmes de vertiges.

Améliorer l'étanchéité

Pour avoir une toiture plate qui dure plus d’une dizaine d'années, il peut être nécessaire de procéder à quelques travaux pour améliorer l'étanchéité. D’abord, si vous envisagez de changer de revêtement, nous vous conseillons d’opter pour la membrane élastomère qui est réputée pour sa grande étanchéité.

En revanche, si vous souhaitez tout simplement rendre la surface plus étanche, vous pouvez utiliser une peinture protectrice qui va couvrir l’asphalte et bloquer les rayons de soleil.

Comme vous pouvez le constater, entretenir un toit plat n’est pas bien difficile. Vous devez simplement adopter les bonnes habitudes et garder contact avec un bon couvreur professionnel qui pourra intervenir dès que le besoin se fera ressentir.