Courir pour aider les enfants atteints d’un cancer

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière tiendra la 7e édition de Courir pour Leucan afin d’amasser des fonds pour aider l’organisme à poursuivre sa mission de soutenir les familles d’ici, dont un enfant est atteint de cancer.

Le samedi 25 et le dimanche 26 septembre prochain, au parc du Domaine Vert de Mirabel, des distances de 3, 5, 10 et 20 kilomètres seront offertes dans les sentiers pédestres du parc. Une course de 1 kilomètre, appelée la course des petites coccinelles, sera réservée aux enfants de 10 ans et moins. Chaque participant se fixe un objectif physique, mais aussi monétaire.

Afin de contribuer au succès de la 7e édition, Julie Bélanger, présidente du Centre Belles Formes, se joint à la course à titre de présidente d’honneur. Avec son entreprise, l’importance d’ancrer de saines habitudes de vie tout en gardant une gestion de soi-même est primordiale, et ce, peu importe l’âge.

« Que ce soit pour un soutien moral, une aide financière, des activités, des surprises et beaucoup plus, ils sont là pour ces familles. Je ne pourrai jamais les remercier assez de leur travail acharné à mettre du bonheur et du réconfort dans la vie des familles de nos petites coccinelles », affirme-t-elle.

Pour l'occasion, Aurélia, qui aura bientôt 5 ans, sera l’enfant porte-parole de l'événement. Tout juste avant ses 3 ans, Aurélia a reçu un diagnostic de tumeur glioneuronale qui a débuté dans le croisement de ses nerfs optiques.

« Grâce à Leucan, je peux faire plusieurs activités et des sorties avec d’autres amis comme moi. Je reçois même des massages à la maison, qui aident à soulager mes douleurs aux jambes et aux bras causées par les médicaments. Je vous invite à venir courir pour Leucan, pour nous permettre d’alléger notre quotidien et nous rajouter un gros soleil sur notre parcours qui n'est pas toujours facile », lance-t-elle.

Avec la situation actuelle, l'événement n'aura pas la même ampleur, mais l’équipe promet que la course sera tout aussi « stimulante et amusante ».

Exceptionnellement cette année, le départ des participants se fera sous forme de plage horaire préalablement choisie lors de l’inscription sur le site Web de l’événement. Il est possible de s’inscrire au courirpourleucan.com/fr/defis/parc-du-domaine-vert-mirabel/

Leucan Laurentides-Lanaudière organise également différents concours auxquels la population est invitée à s’inscrire en suivant sa page Facebook.