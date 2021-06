Pour des logements plus salubres et sécuritaires dans Lanaudière

L’organisme Action-Logement Lanaudière a pu recevoir un financement pour la réalisation de son projet « Mobilisation pour des logements salubres et sécuritaires dans Lanaudière », grâce aux Alliances pour la solidarité, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en partenariat avec la Table des préfets de Lanaudière

« Le logement est un des besoins fondamentaux les plus élémentaires. Un logement insalubre affecte la santé des occupants et apporte une grande détresse chez ceux-ci. De plus, il y a des enjeux financiers et juridiques. Nous espérons qu’avec ce projet, nous pourrons collaborer avec les municipalités pour améliorer les conditions d’habitation dans Lanaudière », souligne Amélie Pelland, coordonnatrice chez Action-Logement Lanaudière.

Chez Action-Logement Lanaudière, plus de la moitié des dossiers d’accompagnement à la défense des droits des locataires concernent des problèmes de réparations non effectuées par le propriétaire et d’insalubrité tels que des punaises de lit, coquerelles, rats et moisissures.

Objectifs du projet

Marion Duval, qui avait été engagée précédemment pour un contrat de sept mois, aura l’occasion de se consacrer à ce nouveau projet d’une durée d’environ deux années, se terminant en 2023.

L’organisation souhaite ainsi recenser les bonnes pratiques et bâtir un guide de sensibilisation afin de montrer les bénéfices de la mise en place d’une réglementation contre les problèmes d’insalubrité, auquel s'ajoutera des solutions pour contrer la détérioration du parc locatif.

Le deuxième objectif vise à réaliser une campagne de sensibilisation en allant rencontrer l’ensemble des 57 municipalités de Lanaudière. Une plateforme d’échange ou une communauté de pratique pour favoriser le partage d’informations des différents acteurs de la question sera également mise en place.

Action-Logement Lanaudière veut finalement organiser un événement pour inviter les différentes municipalités à discuter de cet enjeu et valoriser les bonnes pratiques.

Comité salubrité

L’organisme a instauré, il y a quelques années, un comité salubrité pour travailler sur les conditions des logements dans Lanaudière.

Ce comité est présentement composé de différents partenaires d’Action-Logement Lanaudière dont l’AQDR de Chertsey, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière et le CRÉDIL.

Réalisé à l’automne 2019 en collaboration avec la Direction de santé publique du CISSS de Lanaudière, un sondage sur les problèmes d'insalubrité et de nuisances a été envoyé à toutes les municipalités de la région, permettant d’alimenter les réflexions du comité.

Il a par la suite eu l’occasion en 2020 d’échanger avec des locataires, des propriétaires et des inspecteurs municipaux. Ces étapes préalables ont permis de mieux comprendre les enjeux touchant l’insalubrité des logements.

L’organisme invite donc les locataires de la région de Lanaudière, préoccupés par la question de la salubrité des logements et intéressés à s’impliquer bénévolement dans le projet, à communiquer avec Marion Duval au 450-394-1778 poste 3.