187 000 $ recueillis pour des organismes de la région

Un total de 187 000 $ ont été amassés dans le cadre de la collecte de fonds « Pas de pause pour les plus démunis! » de la campagne Classique Richelieu-Harnois afin de soutenir les organismes dans le besoin de la région.

Avec cette somme, la Fondation Harnois-Richelieu contribuera, entre autres, au projet de relocalisation de l'organisme Hébergement d’urgence Lanaudière ainsi qu’à l’agrandissement des locaux de La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois.

Parmi les activités organisées pour amasser des fonds, il était possible d'avoir un quatuor virtuel ou de participer à la traditionnelle joute de golf qui se tenait le 1er juin.

L'organisation du tournoi de golf, qui regroupe plus de 300 invités habituellement, s'est avérée plus complexe en raison de la pandémie. Toutefois, grâce à l’annonce du déconfinement, il a tout de même été possible pour plusieurs joueurs de se rendre au Club de golf Montcalm afin de préserver la tradition.

Une dizaine de jours précédant l’événement de golf, un encan interactif ouvert à tous a aussi été organisé. La générosité des participants a permis de récolter 30 555 $. Un chiffre dit « impressionnant », considérant qu’il s’agissait d’une première dans le cadre de l’événement.

« La Fondation Harnois-Richelieu tient à remercier ses nombreux partenaires de la Classique Richelieu-Harnois, dont Desjardins Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière et Esso/Mobil. De plus, il est important de souligner la fidélité des donateurs, qui année après année, contribuent généreusement », mentionne-t-on dans le communiqué de presse.

Rappelons que la mission de la Fondation Harnois-Richelieu, qui regroupe Harnois Énergie et la fondation Richelieu de Joliette, est de venir en aide aux personnes démunies en favorisant le plein épanouissement de la jeunesse sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif.