Le CRUL vous invite à donner du sang lors de sa première collecte

Le Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL) tiendra sa première collecte de sang les les 21, 22, 23 et 25 juin 2021 aux Galeries Joliette.

Pas moins de 500 donneurs sont attendus pour atteindre l’objectif fixé par l’organisation. L'an dernier, 536 personnes avaient fait un don de sang, ce qui avait été l’une des plus importantes collectes de sang du territoire.

Le directeur général du CRUL, Pierre-Luc Bellerose, est fier d’agir à nouveau comme président d’honneur de la collecte.

Le tout se fera uniquement sur rendez-vous en contactant le 1-800-343-7264 au courriel à [email protected]

Qui peut donner du sang ?

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang, mais il existe certaines exceptions.

Avant de prendre rendez-vous, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs ou en consultant le site Web d’Héma-Québec section Puis-je donner?. Il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.