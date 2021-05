D’une expérience scolaire à une expérience humaine

Dans le cadre du cours Intervention communautaire offert au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, cinq étudiants du programme Techniques de travail social ont réalisé un projet d’action communautaire ayant pour but la mobilisation et la sensibilisation des personnes vivant en situation d’itinérance dans la MRC de Joliette.

En collaboration avec l’organisme, un bottin de ressources a été conçu pour répondre aux besoins des usagers d’Hébergement d’urgence Lanaudière (HUL).

En somme, un bottin de ressources est un répertoire des organismes et des services qui sont offerts dans un territoire, ici, dans la MRC de Joliette. La particularité du bottin réalisé par les étudiants en Travail social pour l’organisme HUL est qu’il permet aux personnes en situation d’itinérance d’avoir accès à l’ensemble des ressources du territoire dans le but de favoriser leur autonomie et leur réaffiliation sociale.

De plus, cet outil est adapté aux enjeux et aux difficultés de la clientèle desservie par l’organisme. Par exemple, des codes de couleurs, des pictogrammes conçus sur mesure, des itinéraires illustrés facilitant les déplacements et des images des établissements proposés sont mis de l’avant dans le bottin de ressources dans le but de le rendre accessible et inclusif pour ses utilisateurs. Des entretiens en personne avec des résidents de HUL ont été réalisées afin de s’assurer que l’outil créé corresponde à leurs besoins.

Qui est hébergement d’urgence Lanaudière (HUL)?

En lien avec ce projet, une étroite collaboration s’est établie entre les étudiants et l’organisme Hébergement d’urgence Lanaudière. Cet organisme ayant pignon sur rue en plein centre-ville de Joliette a pour mission d’offrir un hébergement temporaire aux personnes vivant en situation d’itinérance ainsi qu’un accompagnement dans leurs démarches de réaffiliation sociale.

Malgré la pandémie actuelle, l’organisme s’est mobilisé et a adapté son offre de services afin de venir en aide aux personnes les plus démunies. En 2020, HUL a accueilli 155 résidents malgré la réduction des places du milieu dont 100 ont pu trouver un logement grâce aux services d’accompagnement personnalisés qu’offre Hébergement d’urgence Lanaudière. Malgré l’approche centrée sur la reprise de pouvoir des usagers de la ressource et de leur réaffiliation sociale, les personnes quittant l’organisme ont tout de même accès à un suivi post-hébergement, s’ils en ressentent le besoin.

L’organisme lanaudois siège sur différents comités et tables de concertation dans le but de faire valoir les droits des personnes vivant en situation d’itinérance entre autres. L’équipe d’étudiants tient à mentionner que : « pour les avoir rencontrés, on peut affirmer que le personnel a à cœur la cause et la porte à bout de bras dans le but d’encourager la communauté à se mobiliser pour supporter les personnes vivant en situation d’itinérance et la protection de leurs droits dans la région du nord de Lanaudière. »