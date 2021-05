Concours Osez vert 2021 pour embellir la ville de Joliette

La Ville de Joliette relance le concours Osez vert afin d'inciter ses citoyens à s'investir dans l'enjolivement de son territoire.

Ainsi, les amateurs d’horticulture sont invités à créer un aménagement paysager visible d’une voie de circulation ou d’un stationnement public. Exclusivement destiné aux locataires et propriétaires d’immeubles à Joliette, le concours se décline en quatre catégories : commerciale, résidentielle, industrielle et balcon.

Notons que les lauréats 2019 ne peuvent se représenter à cette édition.

Les ornements seront évalués par un jury selon les critères suivants : propreté générale des lieux, plantations ligneuses et herbacées, pelouse et couvre-sol, matériaux inertes, constructions et appréciation générale.

En plus d’un prix de participation de 50 $ tiré parmi les finalistes obtenant la note de passage, trois participants par catégorie recevront un prix en argent :

- 1re place : 500$

- 2e place : 300$

- 3e place : 100$.

Comment participer?

Remplissez le formulaire sur le site internet de Joliette et soumettez-le à [email protected] avant le 11 juin à 16 h 30.