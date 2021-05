Saint-Félix-de-Valois honore ses bénévoles

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a remis ses prix aux bénévoles de l’année le 23 avril dernier à l’occasion de la Soirée des bénévoles. Sous la thématique « Bénévoler c’est chic! », l'événement était présenté sur la plateforme Zoom dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole.

« L’engagement bénévole est un signe de vitalité communautaire et fait écho à la fierté d’une Municipalité. En temps de pandémie, c’est devenu le cœur même du soutien de la communauté et de sa résilience devant l’épreuve du confinement et de ses répercussions », a souligné la Mairesse Audrey Boisjoly. « Je tiens à remercier tous les bénévoles pour leur implication et féliciter les récipiendaires des prix! »

Remise des prix

Le prix Bénévole recrue, pour souligner la qualité de l’implication d’un nouveau bénévole, a été remis à Denise Sauvageau de l’AFÉAS. Pour son implication comme trésorière à l’AFÉAS elle a grandement contribué à la préparation des cadeaux aux enfants lors de la Guignolée.

Le prix Bénévole de l’année, pour mentionner une implication au cours de la dernière année, a été remis à Lucie Dumont qui tenait à le partager avec toute l’équipe du Comptoir vestimentaire. Pour son rôle au sein du Conseil d'Administration du comptoir vestimentaire et son implication dans le tri et la vente des objets.

Le prix Grand bénévole, pour reconnaitre le travail de longue haleine de personne qui s’implique depuis au moins 10 ans dans plusieurs organismes, a été remis à Denis Lépine des Chevaliers de Colomb. Il est un membre très actif des Chevaliers de Colomb depuis plus de 40 ans, il siège comme Cérémoniaire à l’exécutif et fait partie de l’élite du 4e degré.

La soirée était ponctuée de prestations musicales 100 % québécoises par Thomas Pelland et Anthony Chamberland et s’est terminée avec la conférence humoristique de Chantal Fleury.

Les bénévoles ont également reçu un cadeau pour souligner leur implication et des prix de présence ont été tirés parmi les participants.

SUR LES PHOTOS : Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois avec Olivier Vachon, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et les différents récipiendaires.