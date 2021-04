De jeunes élèves initiés au monde maraîcher

Des élèves de l’école secondaire Thérèse-Martin de Joliette ont pu découvrir récemment le monde maraîcher au Jardin Bio Mattéo de Saint-Cuthbert.

Ces élèves, âgés de 16 à 21 ans présentant un trouble du spectre de l’autisme, participaient au programme d’éducation organisé par deux stagiaires du programme d’environnement de l’Université de Sherbrooke.

Cette expérience a permis aux élèves de se familiariser avec le domaine agricole, en plus d’acquérir une autonomie supplémentaire.

Leur enseignante et leur éducatrice les ont assisté pendant les tâches auxquelles ils se sont fait attribuer. Ce type de travail quotidien pour ces jeunes consistait, par exemple, au nettoyage des plantes de culture et de la plantation, à faire du semis et du rempotage.

Le Jardin Bio Mattéo ouvre ses portes à des bénévoles afin de permettre aux gens d'en apprendre davantage sur l'agriculture biologique.