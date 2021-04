Le CREL lance un nouvel outil pour favoriser la mobilité durable dans Lanaudière

Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière (CREL) a annoncé un nouvel outil ayant pour but de faciliter l’intégration de mesures favorisant la mobilité durable dans la région : la Boîte à outils de la mobilité durable.



Élaborée de concert avec les municipalités, entreprises et organisations lanaudoises lors de la tournée La mobilité durable, ça me branche, qui s’est déclinée en une série d’événements tenus dans chacune des MRC de la région de 2019 à 2021, la Boîte à outils de la mobilité durable est accessible à l’adresse mobilitedurablelanaudiere.ca.

Elle comporte actuellement 14 fiches informatives permettant aux municipalités et organisations de faciliter l'adoption de saines habitudes en matière de mobilité durable.



Chacune des fiches contient les informations nécessaires à l’implantation de nouvelles mesures en matière de mobilité durable dans tous les milieux, notamment : le type de mobilité, le public cible, le porteur de

l’action, des astuces quant à la mise en œuvre, les avantages encourus, des exemples concerts de mesures similaires et des ressources complémentaires.

Située au haut de la plateforme, la barre de recherche permet de cibler et de trouver rapidement quelles mesures sont les plus appropriées à la situation de chacun. « Nous souhaitions offrir aux lanaudois un outil à la fois simple et complet, mais nous avons accordé une attention particulière afin de nous assurer qu’il réponde réellement aux besoins du milieu »,

affirme Gabriel Meunier, coordonnateur - Changements climatiques et mobilité durable du CREL.

« Nous espérons que cette boîte à outils sera utilisée amplement autant par les municipalités, les organismes, les entreprises, les industries et les établissements scolaires », poursuit-il.



Le CREL encourage tous les citoyens et toutes les organisations lanaudoises, qui ont à cœur l’environnement et la mobilité durable, à partager ces fiches et à s’en inspirer pour mettre de l’avant des

projets mobilisateurs.