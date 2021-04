Vaccination sans rendez-vous disponible à Joliette en fin de semaine

La vaccination sans rendez-vous sera élargie et offerte à l’ensemble des sites permanents du CISSS de Lanaudière, au cours de cette fin de semaine, soit les 17 et 18 avril.

Ainsi, la population de Lanaudière âgée de 55 à 79 ans pourra bénéficier d’une offre de vaccination sans rendez-vous pour les sites de Joliette, Repentigny et Terrebonne avec le vaccin AstraZeneca.

Il est possible pour les personnes de cette tranche d’âge de se présenter pour la vaccination sans rendez-vous, de 8 h à 20 h, aux endroits suivants :

- Galeries Joliette, 1075, boulevard Firestone à Joliette (on accède à la clinique de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix);

- Centre récréatif de Repentigny, 740, rue Pontbriand à Repentigny;

- Centre de soccer multifonctionnel, 2475, boulevard des Entreprises à Terrebonne.

À noter que c’est uniquement pour les journées des 17 et 18 avril que la vaccination sans rendez-vous sera offerte sur ces trois sites permanents.

Par la suite, la vaccination sans rendez-vous se poursuivra sur le site de Terrebonne seulement.

Rappelons que les personnes âgées de 55 à 79 ans peuvent également prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin AstraZeneca sur l’un ou l’autre de ces trois sites en visitant le www.quebec.ca/vaccinCOVID.

Vaccination ambulante à Saint-Donat et à Saint-Jean-de-Matha

Deux cliniques ambulantes sont également offertes sur rendez-vous dans la région cette fin de semaine.

Il est possible pour la population âgée de 55 à 79 ans qui désire recevoir le vaccin AstraZeneca de prendre rendez-vous pour la clinique de Saint-Donat le 17 avril ou de Saint-Jean-de-Matha le 18 avril.

Prise de rendez-vous en ligne

Consulter la page quebec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour du soutien.

Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance maladie. Il est également demandé de porter un vêtement à manches courtes.