Journée d'éducation populaire pour le Jour de la Terre

Le Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL) invite les citoyens à une journée d’éducation populaire le 22 avril de 10h à 18h sur la Place Bourget à Joliette pour souligner le Jour de la Terre.

Cette journée d’activités et de réflexion sur la crise climatique se veut être un lieu d’échange afin de donner la chance aux gens de s'exprimer et de trouver l’inspiration pour se mobiliser tout en respectant les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement.

À cet effet, le port du masque ainsi que la distanciation physique seront obligatoires.

Un dîner sera offert gratuitement aux personnes présentes. Il s’agit d’une mobilisation familiale, les enfants y sont également les bienvenues. Il est possible de rejoindre l'événement à n'importe quel moment de la journée.