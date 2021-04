Bilan positif pour la Tournée Tous piétons dans les Laurentides et Lanaudière

La semaine d’activités de la Tournée virtuelle Tous piétons !, qui se déroulait dans les régions des Laurentides et de Lanaudière, a été une réussite pour Piétons Québec.

Ces événements ont permis de rassembler de nombreux citoyens, acteurs municipaux et élus locaux, provenant des quatre coins de ces régions. Cette première tournée d’envergure portant sur les préoccupations des piétons s’arrêtait dans les Laurentides et Lanaudière cette semaine, puis continuera sa visite virtuelle du Québec au cours de celles à venir.

« La richesse des discussions et la variété des préoccupations exprimées nous confirment la pertinence de tenir cette tournée. Les échanges démontrent qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que nos milieux de vie soient sécuritaires et conviviaux pour les piétons ! Mais la volonté d’y arriver de trouver des solutions aux enjeux est bien présente », a affirmé Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec.

Dans les Laurentides et Lanaudière, la très grande diversité des milieux de vie implique de grandes variations dans la qualité des aménagements piétons disponibles. De plus, les piétons sont encore trop souvent oubliés lors de la planification, même dans la création de nouveaux quartiers. L’étalement urbain, le cadre bâti existant déficient et la culture routière handicapent les déplacements à pied, en plus d’augmenter les infrastructures nécessaires, leur entretien et leur coût.

Ainsi, pour améliorer la sécurité des piétons, les participants recommandent de se rassembler pour poser des actions globales et concertées afin d’uniformiser les messages, les normes et la signalisation. Ces actions combineraient infrastructures, sensibilisation à l’échelle du Québec et mesures coercitives.

« Nous souhaitons que les propositions présentées et les échanges enrichissants entre les participants créent un élan de mobilisation favorisant la collaboration de tous les acteurs, citoyens, élus, municipalités, corps policiers, SAAQ, gouvernement du Québec et organisations d’intérêt public, à la mise en place de milieux de vie sécuritaires et favorables à la marche », a ajouté Madame Cabana-Degani.

La Tournée virtuelle présente trois activités par semaine destinées à tous les acteurs énoncés par la directrice Piétons Québec et elles sont gratuites.