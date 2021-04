COVID-19: La vaccination ouverte aux 60 ans et plus

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la population, en fonction des groupes d’âge. Les personnes de 60 ans et plus (nées en 1961 et avant) peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour se faire vacciner dans Lanaudière.

Des plages horaires sont disponibles dans les différents sites de vaccination de la région. Ces dernières sont ouvertes en fonction de la disponibilité des vaccins.

Vaccin AstraZeneca offert aux personnes entre 55 et 79 ans en clinique sans rendez-vous

L’accélération de la vaccination et les importantes livraisons du vaccin AstraZeneca permettent d’offrir à la population la possibilité de se faire vacciner plus rapidement avec ce vaccin. Ainsi, les personnes âgées entre 55 et 79 ans qui désirent recevoir la vaccination dès maintenant pourront se présenter à la clinique désignée de vaccination sans rendez-vous de Terrebonne (2475, boulevard des Entreprises) à partir du jeudi 8 avril de 8 h à 20 h. Des plages horaires sans rendez-vous seront disponibles uniquement pour le vaccin AstraZeneca. Tous les autres vaccins demeurent sur rendez-vous.

À leur arrivée au stationnement, les personnes seront informées de la marche à suivre pour la clinique sans rendez-vous. Selon l’achalandage et en respect des mesures sanitaires, il se pourrait que certaines personnes soient invitées à se présenter à une heure ultérieure durant la journée, selon les indications reçues.

Modalités de prise de rendez-vous

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien. Les proches sont encouragés à offrir de l’aide aux personnes ayant besoin de soutien pour la prise de rendez-vous en ligne.

Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance-maladie. Il est également demandé de porter un vêtement à manches courtes.

La population est invitée à consulter régulièrement le site Web pour prendre rendez-vous, car des plages horaires peuvent s’ajouter en tout temps en fonction des doses disponibles. Lors du rendez-vous, les informations sur le vaccin qui sera administré seront communiquées et inscrites sur un document remis à chaque personne vaccinée.

Autres groupes à venir

Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires en cours de vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun.

Lieux de vaccination

Le CISSS invite les gens à consulter son site Web pour connaître les lieux de vaccination sur le territoire.

Pour plus d’informations concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site Web du MSSS.