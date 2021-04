Coup d’envoi du nettoyage printanier à Joliette

Alors que ses intervenants procèdent au nettoyage des parcs, pistes cyclables, rues et terre-pleins, la Ville de Joliette appelle à l’habituelle collaboration de la population afin de faciliter les opérations.

Dans l’optique d’optimiser le nettoyage des rues et espaces publics, les balais mécaniques sillonneront jour et nuit le territoire. Les citoyens sont priés de suivre ces consignes :

- Respectez l’interdiction de stationner de minuit à sept heures, en vigueur jusqu’au 15 avril 2021;

- Évitez de laisser vos bacs à ordures sur le trottoir ou dans la rue. Placez-les en bordure de rue juste avant la collecte et ramenez-les près de votre domicile après le passage de la benne.

L’entretien printanier devrait s’achever le 1er mai, date d’ouverture des pistes cyclables, sous réserve de bonnes conditions météorologiques.