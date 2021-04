Un nouveau service pour les parents qui éprouvent de la difficulté avec leur allaitement dans Lanaudière

L'organisme Nourri-Source Lanaudière a annoncé l'arrivée d'un nouveau service offert en collaboration avec tous les organismes d’entraide à l’allaitement de Lanaudière.

Les parents qui éprouvent de la difficulté avec leur allaitement auront accès à une rencontre en visioconférence avec une consultante en lactation IBCLC, sur référence de leur marraine d’allaitement, d’un organisme ou d’un professionnel de la santé.

Une consultante en lactation IBCLC est une professionnelle de la santé spécialisée en allaitement qui a suivi une formation rigoureuse et obtenu une certification. Grâce aux fonds octroyés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux, à l’initiative du Mouvement Allaitement Québec, ce service est offert dès maintenant et restera disponible jusqu’à ce que les fonds octroyés par le MSSS soient épuisés.

La dernière année a été source de nombreux défis pour les familles et il est important que les services soient accessibles rapidement pour les familles en situation de vulnérabilité.

Les mères qui éprouvent des difficultés avec leur allaitement sont invités à contacter Nourri-Source Lanaudière. Pour plus de renseignements sur nos services, les parents peuvent communiquer à Nourri-Source Lanaudière par courriel, téléphone, site Internet ou visiter leurs pages sur Facebook et Instagram.