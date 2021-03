Ouverture d’une clinique de vaccination à Terrebonne

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a débuté hier ses opérations de vaccination au Centre de soccer multifonctionnel, situé au 2475, boulevard des Entreprises, à Terrebonne.

Ce site de vaccination massive permettra d’offrir le service à un large bassin de citoyens du sud de la région. L’ouverture de cette clinique s’ajoute à celle de Repentigny et de Joliette, permettant ainsi d’offrir à la population de la région trois sites permanents de vaccination de masse.

Trois centres de vaccination massive dans Lanaudière

Trois sites de vaccination de masse ont été aménagés pour assurer l’accessibilité à la population de la région :

• Galeries Joliette, 1075, boulevard Firestone à Joliette, (on accède à la clinique

de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix);

• Centre récréatif de Repentigny, 740, rue Pontbriand à Repentigny;

• Centre de soccer multifonctionnel, 2475, boulevard des Entreprises à Terrebonne.

Des sites ambulants de vaccination sont également accessibles. Les informations sont disponibles sur le site Web du CISSS pour connaître les lieux de vaccination sur le territoire.

Il est important de vous assurer de vous présenter à l’heure de votre rendez-vous et au bon site de vaccination.

Ainsi, la clinique de vaccination à Terrebonne pourra vacciner plus de 5 000 personnes par jour. Le site sera ouvert 7 jours sur 7, 12 heures par jour.

Un parcours en 5 étapes est proposé aux usagers :

1. Présenter sa carte d’assurance-maladie;

2. S’inscrire et valider son rendez-vous;

3. Procéder à l’évaluation et donner son consentement à la vaccination;

4. Se faire vacciner;

5. Attendre 15 minutes avant de quitter afin de vérifier l’apparition de symptômes.

« Nous franchissons une nouvelle étape dans la lutte contre la pandémie avec l’ouverture de ce centre de vaccination populationnelle qui permettra d’accroître considérablement notre capacité de vaccination dans la région. J’invite tous les citoyens et citoyennes à se faire vacciner au moment opportun, car vacciner le Québec, c’est gagner contre le virus. Je tiens aussi à remercier l’ensemble du personnel qui œuvre à la préparation de cette campagne de vaccination, pour le bien-être de notre communauté », a exprimé Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et député de Terrebonne.

Groupes prioritaires et rappel des modalités de prise de rendez-vous

Rappelons que la vaccination dans les sites de vaccination se déroule sur rendez-vous seulement pour les groupes prioritaires. Dans Lanaudière, le vaccin est actuellement offert aux personnes âgées de 65 ans et plus (nées en 1956 et avant).

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.

SUR LA PHOTO : de gauche à droite : Marc-André Plante, maire de Terrebonne, Caroline Barbir, présidente-directrice générale par intérim du CISSS de Lanaudière, Isabelle Durocher, directrice intérimaire de la campagne de vaccination de la COVID-19 du CISSS de Lanaudière, Philippe Éthier, directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne et Mathieu Lemay, député de Masson.