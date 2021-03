Recrutement massif de personnel pour la vaccination dans Lanaudière

Le CISSS de Lanaudière lance un appel à la population lanaudoise afin de pourvoir plusieurs emplois qui permettront d’assurer le bon déroulement de la campagne de vaccination populationnelle contre la COVID-19.

Les besoins de main-d’œuvre sont importants et c’est pourquoi la contribution de chaque personne, qu’elle soit retraitée, étudiante ou professionnelle, sera déterminante dans le succès de cette campagne de vaccination.

Dans le cadre des grands besoins de personnel, les autorités ministérielles ont autorisé que des professionnels de la santé et des étudiants en santé puissent administrer le vaccin.

À cet effet, les chiropraticiens, les optométristes, les hygiénistes dentaires, les étudiants en pharmacie, les étudiants en inhalothérapie ainsi que les étudiants en soins infirmiers sont invités à participer à cette campagne de vaccination.

Le CISSS de Lanaudière est également à la recherche de plusieurs personnes pour combler des emplois d’agents administratifs, de préposés à l’entretien ménager et d’aides de service.

Formation à l’embauche

Les personnes embauchées pour combler l’ensemble des besoins de main-d’œuvre requis pour la campagne de vaccination et pour les autres domaines recevront une formation lors de leur entrée en fonction.

Vous souhaitez contribuer au succès de la campagne de vaccination dans Lanaudière ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait vouloir y contribuer? Il suffit de visiter le http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/recrutement/ afin de poser sa candidature.

Actions de visibilité et activités de recrutement

Le CISSS de Lanaudière poursuit sa campagne de visibilité et ses activités de recrutement afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre. Plusieurs actions de visibilité sont et seront mises en place au cours des prochaines semaines pour joindre notamment les citoyens de la région, les professionnels en santé et les étudiants. Plusieurs activités de recrutement virtuelles sont également planifiées.



Ces efforts s’ajoutent aux diverses actions réalisées au courant des derniers mois. Depuis le mois de mars 2020, celles-ci ont permis de procéder à plus de 6 000 nouvelles embauches.