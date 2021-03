COVID-19 : Vaccination des 80 ans et plus dans Lanaudière

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit dans la population en général, en fonction des groupes d’âge. Depuis hier, les personnes de 80 ans et plus (nées en 1941 et avant) sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

Modalités de prise de rendez-vous

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.

Au besoin, les proches sont encouragés à offrir de l’aide aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne.

Assurez-vous de prendre en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance maladie. Il est également demandé de porter un vêtement à manches courtes.

Les personnes proches aidantes peuvent aussi se faire vacciner si elles sont âgées de 70 ans et plus et si elles sont présentes 3 jours semaine et plus en soutien à leur proche.

Rappelons que les personnes qui ne font pas partie des groupes prioritaires en cours de vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun.

Où se faire vacciner

Le vaccin contre la COVID-19 sera accessible sur rendez-vous uniquement aux personnes de 80 ans et plus aux endroits suivants :

Site fixe permanent avec rendez-vous

- Galeries Joliette, 1075, boulevard Firestone à Joliette (on accède à la clinique de vaccination située dans les anciens locaux du Sears par la porte 6, près du Pharmaprix).

Deux autres sites permanents sont prévus au sud de la région et feront l’objet d’une annonce prochainement.

Sites temporaires avec rendez-vous

- Pavillon du Grand-Coteau, 2510, boulevard Mascouche à Mascouche;

- Centre communautaire René Després, 15, rue Saint-Paul à Charlemagne.

Sites ambulatoires avec rendez-vous (ouverts selon un calendrier précis)

- Salle L’Opale, 510, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides;

- Centre d’Art Guy St-Onge, 6294, rue Principale à Saint-Calixte;

- Centre culturel Saint-Jean-de-Matha, 86, rue Archambault à Saint-Jean-de-Matha;

- Centre sportif et culturel de Brandon, 155, rue Saint Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon;

- L'Étoile du Nord, 887, rue Principale à Saint-Donat-de-Montcalm;

- Salle du Mont-Trinité, 220 Chemin du Mont Trinité à Saint-Michel-des-Saints.

Pour connaître les coordonnées des sites de vaccination dans Lanaudière, veuillez consulter le site Web du CISSS ainsi que sa page Facebook. D’autres sites pourraient être annoncés ultérieurement en fonction de la demande.

Bien que la vaccination se déroule par étapes, il sera toujours possible pour une personne de prendre rendez-vous pour se faire vacciner même si la séquence de vaccination dans sa région a été élargie aux groupes d’âge suivants.

Mesures particulières en lien avec la COVID-19

En raison des mesures de distanciation sociale en place dues à la COVID-19, nous vous demandons d'arriver à l'heure prévue de votre rendez-vous.

Également, il est important de ne pas vous présenter à votre rendez-vous si vous avez des symptômes de la COVID-19 : fièvre, apparition ou aggravation récente de la toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût.

Enfin, il vous est demandé de porter un masque ou un couvre-visage et de respecter la distance physique de 2 mètres lors de votre rendez-vous.

Pour plus d’informations, concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site du MSSS.