Nouveau duo de formations pour soutenir la reprise des activités économiques

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ) a annoncé le lancement d’un tout nouveau duo de formations virtuelles s’adressant aux entrepreneurs de la MRC, afin de les accompagner en cette période de reprise économique.

Présentées en collaboration avec Karbur Accélérateur Technologiques, et rendues possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, ces formations visent à consolider la présence des entreprises sur les plateformes Instagram et LinkedIn.

« Tous les experts et les statistiques révèlent que les entreprises, qui ont pu s’adapter à la crise de la COVID, se démarquent par des stratégies efficaces au niveau du marketing numérique. Nous souhaitons donc faire appel aux services d'experts pour aider et supporter nos entrepreneurs dans leur processus de relance et de virage Web », a expliqué Ayoub Moustakbal, conseiller au démarrage d’entreprise à la CDÉJ. « Les plateformes ont été choisies pour répondre aux tendances actuelles et proposeront des conseils et les meilleures pratiques adaptées à la présente situation », soutient-il.

Emphase sur les outils numériques

Dans la situation de reprise économique, la CDÉJ cherche à appuyer les entreprises en leur offrant les outils nécessaires pour être en mesure de se démarquer. À l’heure où de plus en plus d’entreprises tirent profit de leur présence sur les réseaux sociaux, les rencontres mettront donc l’emphase sur les outils numériques Instagram et LinkedIn.

Chaque formation comprend trois séances qui permettront d’approfondir les sujets.

Avec Instagram, les entrepreneurs pourront profiter de ces rencontres pour se conscientiser au potentiel de cet outil dans leur stratégie de marketing numérique. Ils apprendront également comment créer du contenu accrocheur et valideront la pertinence d’avoir recours à des influenceurs pour promouvoir leur marque.

En ce qui concerne LinkedIn, les participants pourront découvrir ou redécouvrir cet outil de développement des affaires performant. Ils découvriront comment créer du contenu engageant pour favoriser les relations avec d’éventuels clients et pourront se doter de stratégies afin de rencontrer les résultats désirés.

Les entrepreneurs pourront choisir de suivre l’une ou l’autre des formations au coût de 60 $ plus les taxes ou d’opter pour le duo au tarif avantageux de 100 $ plus les taxes.

Les séances pour la formation sur Instagram se dérouleront les 9, 16 et 23 mars de 9 h à 10 h et celles portant sur LinkedIn les 18, 25 et 30 mars à la même heure.