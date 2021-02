Saint-Félix-de-Valois : Consultation des citoyens pour un parc à chien

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois lance une période de consultation pour le projet de parc à chien prévu au programme triennal d’immobilisation.

Le conseil municipal sollicite les citoyens afin de déterminer les meilleurs choix et d’évaluer les besoins pour un tel aménagement. Les Féliciens et Féliciennes sont donc invités à soumettre leurs idées, interrogations, commentaires et priorisations en complétant le formulaire de sondage d’ici le 15 mars 2021 midi.

Pour accéder au formulaire, visitez le site de la Municipalité.