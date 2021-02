Trouver les bons conseils en droit immobilier

Vous souhaitez acquérir une maison ? Puisqu’il s’agit d’un investissement colossal, ne prenez pas le risque d’acheter sans demander conseil auprès d’un expert en droit immobilier. Par ailleurs, l’aide d’un professionnel spécialisé en droit immobilier est aussi vitale lors de la vente d’un bien immobilier. Qui contacter et dans quelles situations ? Nous vous donnons 3 bonnes raisons de faire appel à un avocat en droit immobilier.

Négociation d’un contrat

Quelle que soit l’envergure de votre projet, faites-vous accompagner pour être certain de prendre toutes les bonnes décisions. Que vous soyez acheteur ou propriétaire, n’hésitez donc pas à prendre rendez-vous chez un avocat à Montréal si vous avez besoin d’un coup de pouce pour négocier votre contrat. En effet, ce professionnel pourra étudier votre contrat afin de vous dire s’il existe d’autres solutions qui seraient plus avantageuses pour vous. Il peut aussi vous conseiller sur les clauses à négocier. Et il pourrait même mener les négociations pour votre compte auprès de l’autre parti.

Vérification de la conformité d’une promesse d’achat

Vous avez trouvé le condo de vos rêves et vous êtes décidé à l’acheter ? Dans ce cas, vous devez rédiger une promesse d’achat. Il s’agit d’un document écrit qui vous permet de montrer à un vendeur votre intention d’achat.

Cette promesse ne doit pas être rédigée n’importe comment, car elle aura la valeur d’un contrat une fois que les deux parties l’auront accepté. Elle doit contenir des informations telles que le descriptif du bien, le prix de vente, la validité de l’offre et bien d’autres mentions encore. Au cours de cette démarche, l’avocat peut vous aider à rédiger et à vérifier la conformité de l’écrit.

Défense en cas de litige

Un litige peut se présenter au cours de votre projet d’achat ou de vente d’immobilier.

C’est le cas par exemple d’un acheteur qui souhaite annuler une promesse d’achat. Sachez que ce n’est possible qu’après une inspection de la maison qui a révélé des irrégularités. Si ce n’est pas le cas, la rétractation n’est pas possible et le vendeur peut tenter une action en justice.

D’un autre côté, si un vendeur refuse de signer une promesse d’achat alors que celle-ci a déjà été validée, l’acheteur a la possibilité de porter le litige devant les instances juridiques afin d’obliger le vendeur à honorer sa promesse.

Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, si vous avez un avocat spécialisé en droit immobilier pour vous représenter devant les instances juridiques, vous avez plus de chances de remporter le procès et de faire valoir vos droits.

Pour conclure, les services d’un avocat sont indispensables pour assurer le bon déroulement d’une vente ou d’un achat immobilier. Toutefois, si vous avez du mal à trouver un cabinet, vous pouvez toujours demander conseil à un notaire ou à un courtier immobilier.