Des enfants de CPE font plaisir aux aînés confinés de leur communauté

Dans le cadre de la Saint-Valentin, Aux bonheurs des aînés Lanaudière a fait équipe avec trois services de garde de la communauté pour offrir du bonheur aux aînés confinés depuis de longs mois. Les enfants du CPE Belle-Bulle à Saint-Paul, du CPE La Cabotine à Crabtree et du service de garde Les Amis de Mandoline à Sainte-Marie-Salomé ont fait des dessins remplis d’amour, qui après un passage en quarantaine, ont été postés aux membres de l’organisme.

Ainsi les 102 dessins préparés par les enfants de ces trois services de garde ont été remis à :

- 9 résidents HLM Ste-Marie-Salomé

- 13 résidents HLM Crabtree

- 13 résidents HLM St-Paul

- 28 résidents Manoir du boisé de Crabtree

- 39 membres vivant seuls à domicile ou en résidence.

Aux bonheurs des aînés de Lanaudière est un organisme communautaire qui dessert les personnes de 55 ans et plus qui résident dans les municipalités de Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas, Village-Saint-Pierre, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Liguori.