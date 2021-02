Joliette : « Quand on promène Fido, on respecte les règlements municipaux! »

La Ville de Joliette appelle à la collaboration des propriétaires de chiens afin de respecter le Règlement sur le contrôle des animaux, et ce, pour la qualité de vie de sa communauté. Elle lance à cette fin d’importants efforts de sensibilisation par sa campagne Quand on promène Fido, on respecte les règlements municipaux!

Soucieuse de maintenir un environnement propre et agréable, la Ville entend promouvoir, à travers de multiples canaux, ces consignes à l’égard des promeneurs de chiens :

- Votre chien doit être attaché à une laisse d’une longueur maximale de 1,85 m;

- S’il pèse 20 kg ou plus, il doit être retenu par un licou ou un harnais;

- Il doit avoir une licence et porter sa médaille en tout temps;

- Les excréments doivent être ramassés.

Rappelons que les chiens ne sont pas acceptés dans les parcs municipaux. Toutefois, ils sont acceptés dans le sentier du parc Riverain.