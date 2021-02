Des barrages hors-normes à Saint-Gabriel-de-Brandon

Le Ministère de l'environnement a annoncé aujourd'hui que l’entreprise Développement du Lac Hamelin inc. doit verser plus de 2 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur la sécurité des barrages.

Le 29 octobre 2020, l’entreprise Développement du Lac Hamelin inc. de Sainte-Julie, en Montérégie, a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur la sécurité des barrages.

Entre le 6 août et le 14 septembre 2018, à Saint-Gabriel-de-Brandon, l’entreprise a construit deux barrages à faible contenance sans avoir soumis de déclaration au ministre, contrevenant ainsi à l’article 29 de la Loi sur la sécurité des barrages.

L’entreprise Développement du Lac Hamelin inc. a été condamnée à verser une amende de 2 000 $, en plus des frais judiciaires et de la contribution.