Saint-Félix-de-Valois : une Fête d'hiver en bulle familiale

C’est une Fête d’hiver complètement différente qui sera proposée aux résidents de Saint-Félix-de-Valois cette année. Avec les mesures de la santé publique en place sur les rassemblements et la distanciation, la Municipalité invite ses citoyens à célébrer le plein air hivernal en famille de chez soi ou dans les parcs municipaux.

« Nous vous invitons à profiter de l’hiver en jouant dehors », a lancé Pierre Lépicier, maire suppléant de Saint-Félix-de-Valois. « Faites un château de neige, venez glisser, patiner et découvrez le parcours ludique et nos nouveaux sentiers! »

Défi Château de neige

Le Défi château de neige s’adresse à tous les habitants de la province de Québec désirant construire un

château de neige. Les entreprises, organismes, garderies et familles peuvent aussi participer.

Pour participer, il vous suffit de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet participer.

Les personnes qui inscrivent leur château de neige le d’ici le 8 mars 2021 courent la chance de remporter de nombreux prix.

En plus des prix régionaux et provinciaux, il y aura des prix exclusifs aux participants de la Municipalité.

Parmi les participants de Saint-Félix-de-Valois, quatre forfaits familles aux Super Glissades de Saint-Jean-de-Matha seront tirés le 9 mars.

Pour les gens demeurant dans un appartement et n’ayant pas nécessairement de terrain, il leur sera possible de construire leur fort dans un parc afin de pouvoir tout de même participer.

Pour des questions de sécurité, évitez de construire des tunnels et d’ériger des murs trop hauts.

Parcours ludique

Il y aura également un parcours ludique accessible du 13 février au 7 mars composé de mini-jeux et d’énigmes aménagés dans les sentiers de plein air.

L’entrée du parcours est accessible à partir du stationnement des sentiers de plein air situé au 990 du chemin de la Pointe-à-Roméo.

Ces activités feront partie d’une histoire avec une quête via une application pour téléphone intelligent téléchargeable via un code QR en début de parcours.

Nouveauté 2021

Il n’y a pas d’activité de rassemblement, par contre la Municipalité offre depuis cet hiver de nombreux nouveaux plateaux sportifs pour profiter de l’hiver.

À la patinoire, au sentier glacé et aux tracés de ski de fond dans le boisé des Faubourgs s’ajoutent une aire de glissade dans le parc Pierre-Dalcourt et un tout nouveau réseau de sentiers de près de 18 km pour la pratique de la raquette, du ski de fond et du fatbike.