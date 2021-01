L’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) invite tous les Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques (SP), et leurs proches, aux rencontres virtuelles mensuelles qui ont lieu le premier vendredi du mois, de 14 h à 15 h.

Dans le présent contexte de distanciation physique, et dans l’objectif de garder contact avec les Lanaudoises vivant avec la SP, et leurs proches, l’ASEPL innove dans ses pratiques pour poursuivre sa mission d’accompagnement et de soutien.

L’activité « Jasette » permet de socialiser, de briser la routine et de s’informer en toute de simplicité et convivialité, en groupe, avec le soutien de notre intervenante sociocommunautaire.

Participation facile et accessible à tous :

- Sans internet (téléphone résidentiel) : vous joindrez le groupe avec le son, mais ne pourrez pas voir les autres participants.

- Avec internet (téléphone intelligent, ordinateur avec micro et caméra, tablette, ordinateur portable) : vous joindrez le groupe avec le son et l’image et pourrez activer ou non les deux options. Vous pourrez aussi voir les autres participants.

Vous pouvez communiquer avec l’équipe de l’ASEPL au (450) 753-5545 (Lanaudière Nord), (438) 494-9900 (Lanaudière Sud), et laissez un message.

Notez qu’il n’est pas nécessaire d’être membre pour participer à cette activité.