COVID-19 : Vaccination terminée en CHSLD et l’opération se poursuit dans Lanaudière

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a annoncé que la vaccination dans les CHSLD publics et privés de la région est complétée depuis le 18 janvier. Au total, 1 511 résidents en CHSLD ont reçu le vaccin, soit près de 95 % des personnes hébergées.

La vaccination se poursuivra dans les prochaines semaines et s’effectuera selon l’arrivage des vaccins et les priorités établies par le gouvernement.

Qui plus est, en date du 22 janvier, voici la répartition des doses de vaccin administrées dans la région.

- Début de la vaccination en ressources intermédiaires (RI)

La vaccination dans les ressources intermédiaires de la région a débuté le 21 janvier. Les équipes du CISSS ont commencé à vacciner les usagers des résidences Marie-Rose, à l’Épiphanie, et Le Faubourg, à Repentigny.

Il est prévu d’effectuer la vaccination dans les 27 installations de la région au cours des prochains jours. Durant cette période, les six équipes mobiles se déplaceront dans l’ensemble de la région pour vacciner dans ces milieux.

- Résidences privées pour aînés (RPA) : planification en cours

Le calendrier de vaccination pour les personnes hébergées en RPA est en planification et il est possible que certains milieux spécifiques soient vaccinés dans les prochains jours, en fonction de la disponibilité des vaccins.

Les équipes sont en lien avec les responsables des RPA afin d’organiser les opérations en tenant compte des particularités de chacun des milieux.

- Groupes prioritaires

La campagne de vaccination se déroule avec l’objectif de protéger les personnes les plus vulnérables telles que : les personnes vulnérables et en grande perte d’autonomie qui résident dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans les ressources intermédiaires et de type familial (RI‑RTF) ; les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec des usagers ; les personnes autonomes ou en perte d’autonomie qui vivent en résidences privées pour aînés (RPA) ou dans certains milieux fermés hébergeant des personnes âgées et les communautés isolées et éloignées.

La Direction du CISSS suit les consignes émises par le MSSS et selon les vaccins livrés, d’autres groupes seront ajoutés.

La vaccination à la population n’est pas encore ouverte. La Direction du CISSS communiquera les modalités de la vaccination dès qu’elles seront connues. En attendant, il n’est pas requis de téléphoner à votre CLSC ou à la Direction de santé publique.