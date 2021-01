La ville de Joliette remet 10 707,62 $ à Centraide Lanaudière

Pour une septième année consécutive, la Ville de Joliette dévoile avec enthousiasme le fruit de sa campagne annuelle de financement au profit de Centraide Lanaudière. Ainsi, c'est la somme record de 10 707,62 $ qui a été remise par Manon St-Germain, directrice de campagne à l’hôtel de ville à cet organisme.

« C’est tout un résultat malgré les changements apportés à la planification des activités municipales en ce temps de pandémie. Nos employés ont démontré à quel point ils sont sensibles aux contrecoups que subissent les plus vulnérables et les moins favorisés de notre région. C’est signe d’une belle générosité et d’une grande conscience sociale! », a exprimé Manon St-Germain.

Les employés de la Ville de Joliette sont toujours aussi engagés à participer à la déduction à la source, mais aussi aux concours et activités organisés au profit de Centraide Lanaudière.

Rappelons que Centraide Lanaudière a pour mission d’améliorer la qualité de vie des gens, notamment les plus vulnérables, et à bâtir la collectivité en incitant les citoyens à l’action par la promotion de l’entraide, du partage, de l’action concertée et de l’engagement bénévole et communautaire.