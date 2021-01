5 choses à savoir sur le rôle d’un pharmacien

Vous voulez devenir pharmacien ? Avant de vous ruer sur les annonces pour trouver un emploi en pharmacie, assurez-vous d’abord de connaître toutes les responsabilités qui vous attendent. Nous vous en disons un peu plus dans cet article.

Le pharmacien vend

Le pharmacien est ce gentil monsieur qui vous accueille lorsque vous vous rendez à la pharmacie. Sa première fonction consiste à vendre des médicaments aux clients. À la demande du patient et sur la prescription des médecins traitants, il prépare alors les médicaments et les délivre. Au passage, il ne manque pas d’apporter toutes les précisions nécessaires concernant la posologie et les effets secondaires par exemple.

Le pharmacien conseille

En plus d’être un bon vendeur, le pharmacien est aussi un bon conseiller. Si vous présentez un symptôme et que vous ne savez pas quoi faire, rendez-vous en pharmacie. Le pharmacien vous orientera ensuite vers des professionnels de santé compétents. Et s’il s’agit d’une maladie bénigne, il pourra même vous conseiller un traitement.

Le pharmacien soigne

Bien qu’il ne soit pas un véritable médecin, le pharmacien peut conseiller ses clients si ces derniers souffrent d’une maladie bénigne comme la grippe. Par ailleurs, il est autorisé à effectuer les soins de premier secours en cas d’urgence. Et parfois, il assure également le suivi de certains patients. C’est le cas des patients atteints de maladies chroniques, des femmes qui ont recours à la pilule du lendemain et des personnes qui prennent des traitements de substitution aux drogues.

Le pharmacien gère

Le pharmacien doit veiller au bon fonctionnement de l’officine en assurant les différentes tâches liées à la gestion. En effet, il doit avant tout assurer la tenue de la comptabilité. Par ailleurs, il organise les activités et gère les stocks en effectuant les inventaires et en passant commande auprès des fournisseurs en cas de besoin.

Le pharmacien effectue des recherches

Le pharmacien ne se trouve pas toujours derrière un comptoir. Il peut également travailler dans des laboratoires pharmaceutiques ou des laboratoires de cosmétiques. Dans ce cas, ses fonctions sont un peu différentes. En plus de participer à la vente des produits, il surveille les essais cliniques, il assure la qualité des produits, il gère les ateliers de fabrication et il met au point de nouveaux médicaments et produits de beauté.

Par contre, si le pharmacien est spécialisé en analyses biologiques, il peut procéder à des examens d’échantillons et à des expérimentations. Enfin, le pharmacien peut mener des recherches fondamentales et enseigner à l’université.

Pour conclure, le travail d’un pharmacien n’est pas de tout repos, mais c’est vraiment un métier passionnant. Par ailleurs, les débouchés sont nombreux à cause de la pénurie de main-d’œuvre dans ce secteur. Sans oublier qu’il y a une réelle possibilité d’évolution de carrière.