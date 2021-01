Marisol Michaud fait gagner une bourse d’études en Génie Humain©

Pour célébrer la nouvelle année 2021 et changer le monde à sa façon, Marisol Michaud Inc. souhaite offrir à une femme exceptionnelle une bourse de 16 699$ afin de poursuivre une certification de coaching en Génie Humain©.

En partenariat avec l’École Cybèle, cette formation permettra à la lauréate de devenir une coach certifiée (possibilité d'émettre des reçus) de l'une des approches de coaching les plus avant-gardistes en ce moment.

C’est lors de sa conférence inédite le 21 janvier prochain qu’aura lieu le lancement officiel du concours afin de se mériter cette bourse d’études.

Pendant cet événement web gratuit, Marisol Michaud va remuer avec humour et compassion vos schémas de pensée actuels afin de faire le ménage de vos croyances limitantes.

Elle accompagne les femmes entrepreneurs dans leur transformation entre leur réalité actuelle et celle désirée depuis plus de 8 ans. La maman et ex-enseignante collégiale de chimie vibre au potentiel infini qui se retrouve dans chaque être humain. Coach, formatrice, conférencière, animatrice et auteure, elle souhaite encourager une femme qui voudrait développer ses compétences et atteindre de nouveaux horizons personnels et professionnels.

« De l’autre côté de nos croyances et de nos jugements, se cachent la liberté et la légèreté », de dire Marisol Michaud.

Soumets ta candidature en remplissant le formulaire disponible sur www.marisolmichaud.ca/programmes/bourse/ et envoie un court vidéo de présentation démontrant ta personnalité et tes motivations pour te mériter cette bourse d’études.

Critères d’admissibilité

- Être une femme âgée entre 30 et 40 ans.

- Disponible 4 jours/mois à partir de l’automne 2021 jusqu’en juillet 2022 (voir calendrier).

- Prête à s’engager à participer à tous les modules (théoriques et pratiques) et à terminer la certification.

- Formation en ligne EN DIRECT (doit assister aux cours en temps réel).

- Avoir rempli et transmis le formulaire en ligne et avoir fourni tous les documents requis avant la date limite fixée au 14 février 2021 à 23:59 (HNE).

Le nom de la lauréate sera dévoilé en direct sur Facebook le jeudi 18 février à 19h.