Quel type de toiture choisir?

Lorsque vient le temps de penser à votre futur revêtement de toiture, les options sont nombreuses et ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques. Donc, avant même de communiquer avec un entrepreneur en toiture, vous devriez connaître les points essentiels à considérer pour pouvoir poser les bonnes questions et faire le bon choix de revêtement.

Les types de toit

Les toits sont généralement classés en deux catégories : les toits pentus (en pente) ou les toits plats (ou toit-terrasse). Le degré d’inclinaison de la toiture a une incidence sur vos besoins en revêtement et sur les types de revêtements pour lesquels vous pourrez optez. Par exemple, les toits plats ou avec une pente très légère sont généralement recouvert d’une membrane élastomère ou d’une combinaison d’asphalte et de gravier. Alors que ces options ne conviennent pas aux toits en pente.

La durée de vie du revêtement

Les revêtements ont des durées de vie diverses, cela dépend en partie des caractéristiques des matériaux, mais aussi des conditions météorologiques auxquelles votre toiture aura à faire face et à la manière dont vous entretiendrez votre toiture. La durée de vie est un élément important à prendre en compte dans le choix de la toiture, car elle a des répercussions sur le moment de votre prochaine dépense en matériaux de revêtement et sur l’environnement. De manière générale, les durées de vie varient de 15 ans à plus de 100 ans.

L’entretien

Vous êtes consciencieuses et vous vous occupez assidument de l’entretien de votre toiture, vous pouvez regarder les matériaux qui demandent une plus grande attention. Vous êtes plutôt du genre à ne pas voir le temps passer et à remettre à plus tard, jusqu’à oublier, concentrez-vous sur les matériaux qui requièrent le moins d’entretien lors de vos recherches sur les revêtements.

L’écologie

Les revêtements n’ont pas tous le même impact sur l’environnement. Certains des matériaux sont plus transformés que d’autres ou sont fabriqués à base de pétrole ou par un procédé impliquant plus de réactions chimiques. Certains sont recyclables, biodégradables ou revitalisables. La durée de vie d’un matériau a aussi une influence sur son impact écologique : un revêtement qui a une durée de vie de 50 ans plutôt que de 25 ans, c’est l’équivalent de 50% moins de matériaux utilisés.

Les économies d’énergie

Certains revêtements de toiture offrent des options qui aident à réduire votre facture d’énergie, par exemple en offrant des teintes claires pour éviter la création d’un ilot de chaleur (et diminuer vos besoins en climatisation). Aussi certains matériaux sont de meilleurs isolants que d’autres.

Les multiples possibilités des toits plats

Si votre demeure possède un toit plat et que sa charpente le permet, vous pourriez transformer votre toiture en espace de vie. Cette option doit être prise en considération dans le choix de votre revêtement. Qu’avez-vous précisément en tête? Un toit-terrasse pour prendre votre café matinal au soleil, un espace jardin ou potager ou autre.