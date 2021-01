Système de sécurité pour les portes d'entrée

Les portes extérieures des domiciles et des commerces servent à permettre aux individus d'entrer et sortir. Elles ont aussi pour fonction d'empêcher les individus de les franchir lorsque les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Pour parvenir à ce résultat, il existe plusieurs systèmes de sécurité qui peuvent être ajoutés aux portes d'entrée.

Les blindages :

Ils renforcent la solidité des portes en les rendant plus infranchissables. Il existe différents types de blindages dont :

*Le blindage traditionnel. Avec lui, vous obtenez un gain de sécurité non négligeable, même s'il est le plus abordage des blindages. Une plaque de tôle (fixée sur l'intérieur du panneau) renforce la porte. En supplément, une serrure trois points en applique ainsi que des cornières anti-pinces peuvent ajouter à la sécurité. Sous forme de « L », les cornières, qui sont installées sur les bordures de la porte, évitent qu'un pied-de-biche puisse être introduit entre la porte et son cadre.

*Le blindage parisien. Celui-ci permet le blindage d'une porte sans affecter son apparence. La porte est recouverte avec de l'acier sur toute sa surface, sauf à l'extérieur. Le blindage s'accompagne d'une barre de pivot conçu avec des paumelles de 14 cm de longueur pour éviter que la porte ne s'écrase sous le poids de l'acier.

*Le bloc-porte blindé. Offrant le plus haut niveau de sécurité, cette option consiste dans le remplacement pur et simple de la porte existante par un panneau en acier. Un nouveau bâti en acier est alors indispensable tout comme des paumelles de 14 cm de longueur.

Les serrures de sécurité

Les serrures sont un des points importants de la sécurité des portes. Les catégories de serrures les plus performantes sont :

*Les serrures carénées. Celles-ci ont entre 3 et 12 points de fermeture afin de les rendre plus difficiles à déjouer. Elles sont certifiées d'un label A2P (certifié d'une à trois étoiles) qui garantit la qualité de la serrure.

*Les serrures à larder. Celles-ci s’encastrent dans la tranche de la porte, ce qui les rend très difficiles à déjouer pour un cambrioleur. Aussi, elles ne peuvent être installées que dans une porte assez épaisse pour la contenir. Elles possèdent entre trois et sept points de verrouillage. Aussi, elles possèdent le label A2P.

Les garnitures de sécurité

En dehors des blindages et des serrures, d'autres dispositifs de sécurité peuvent être utilisés pour augmenter la sécurité des portes d'entrée. Moins chers, ceux-ci sont accessibles aux plus petits budgets.

*Les cornières anti-pinces. Celles-ci empêchent qu'une porte ne soit délogée de ses pentures par un pied-de-biche utilisé comme levier.

*Le plat de battement. Cette solution adaptée pour les portes à doubles vantaux évite qu'un objet plat soit introduit entre les vantaux pour forcer la porte.

*La poignée blindée antieffraction. Avec cette dernière, il est impossible de percer le cylindre ou de l'arracher. Aussi, la poignée blindée ne possède aucune vis apparente. Elle ne peut donc pas être démontée.